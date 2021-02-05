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Bayraklılı depremzedeler 2 yıl harç ödemeyecek

05.02.2021 09:25 | Son Güncelleme:
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Bayraklı Belediyesi meclis toplantısında alınan kararla, 30 Ekim’de meydana gelen İzmir depreminde evleri yıkılan, orta veya ağır hasar alan vatandaşlardan bir defaya mahsus imar durum belgesi, esnaftan da yeni iş yeri açma ve çalışma ücreti alınmayacak.Bayraklı Belediyesi, 30 Ekim’de meydana gelen İzmir depreminde evleri yıkılan, orta veya ağır hasar alan vatandaşlardan ve esnaftan bir defaya mahsus imar ve ruhsat harcı almayacak.

Bayraklı Belediyesi meclis toplantısında alınan kararla, 30 Ekim’de meydana gelen İzmir depreminde evleri yıkılan, orta veya ağır hasar alan vatandaşlardan bir defaya mahsus imar durum belgesi, esnaftan da yeni iş yeri açma ve çalışma ücreti alınmayacak.
Bayraklı Belediyesi, 30 Ekim’de meydana gelen İzmir depreminde evleri yıkılan, orta veya ağır hasar alan vatandaşlardan ve esnaftan bir defaya mahsus imar ve ruhsat harcı almayacak. Buna göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen her türlü imar durumu belgesinden evleri yıkılan, orta veya ağır hasar alan depremzedeler muaf olacak. Bayraklı Belediye Meclisi toplantısında bir diğer önemli madde ise, depremden etkilenen esnaf ile ilgili oldu. Bu kapsamda Bayraklı sınırları içinde iş yerleri yıkılan, orta veya ağır hasar alan esnaf, Bayraklı’da yeniden iş yeri açması durumunda, 2 yıl içinde bir defa geçerli olmak üzere; iş yeri açma ve çalışma, gayrisıhhi müessese ve iş yeri ile ilgili alınan diğer ücretleri ödemeyecek. Başkan Serdar Sandal’ın yönetiminde gerçekleşen Bayraklı Belediyesi Meclis Toplantısı Şubat ayı ikinci oturumunda gündeme gelen maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

"Bayraklı’mıza hayırlı olsun"
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Depremden zarar gören, evlerinin imar durumuyla ilgili belge almak isteyen vatandaşlarımızdan alınan harçlarla ilgili bir maddeyle ilgili güzel bir karar aldık. Bir defaya mahsus bu harcı vatandaşlarımızdan almayacağız. Tüm meclis üyelerimizin ortak kararıyla uygulamaya geçen karar Bayraklı’mıza hayırlı olsun. Ayrıca ticari faaliyetini sürdüren ancak binası yıkıldıktan sonra yeniden yapan esnafımızın da ruhsat ücretiyle ilgili yeni bir kararı meclisimizden geçirdik. Bu da esnafımıza hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.
Oy birliğiyle kabul edilen maddeler ise şunlar:
"1) 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen deprem sonucunda Bayraklı İlçesinde, depremde yıkılan, orta ve ağır hasar alan binaların bulunduğu taşınmazlara İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen her türlü imar durumu belgesinden alınan ücretten bir defaya mahsus muafiyet uygulanmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
2) 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen deprem sonucunda Bayraklı İlçesinde, yıkılan, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalardaki bağımsız birimlerde faaliyet gösteren işyerleri sahiplerinin; Bayraklı İlçe sınırlarında yeniden işyeri açmaları durumunda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nce alınan; işyeri açma ve çalışma ücretlerinden, işyeri ile ilgili alınan diğer ücretlerden (Canlı Müzik Yayın Belgesi ücreti hariç), Gayrisıhhi müessese ücretinden bir defaya mahsus Meclis Karar tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle uygulanmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu".

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