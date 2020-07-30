YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Bayram öncesi 70 bin adet poşet dağıtıldı

Bayram öncesi 70 bin adet poşet dağıtıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.07.2020 16:14 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi tarafından Kurban Bayramının Arifesinde vatandaşlara poşet dağıtımı yapıldı.Adıyaman Belediyesine bağlı Temizlik İşler Müdürlüğü tarafından Demokrasi Parkında Kurban Bayramı öncesi hazırlanan 70 bin adet çöp poşeti vatandaşlara dağıtıldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından Kurban Bayramının Arifesinde vatandaşlara poşet dağıtımı yapıldı.
Adıyaman Belediyesine bağlı Temizlik İşler Müdürlüğü tarafından Demokrasi Parkında Kurban Bayramı öncesi hazırlanan 70 bin adet çöp poşeti vatandaşlara dağıtıldı. Kurban kesim ve deri toplayan çeşitli vakıf, STK’lara dağıtım yapan belediye ekipleri bayram günüde poşet dağıtımını sürdürecek.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, “Başkanımızın talimatıyla kurban atıklarının konulması için 70 bin kurban poşeti yaptırdık. Bu gün Demokrasi Parkı ve Mimar Sinan Parkı önünde dağıtıyoruz. Yarın ise Sabah Namazı çıkışında camilere yakın bölgelerde yine vatandaşlara ve kurban kesim yerlerine dağıtacağız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Boşanmadan başkasının kollarında! Boşanmadan başkasının kollarında!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Adıyaman Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:45
Sabah
05:22
Öğle
12:38
İkindi
16:28
Akşam
19:45
Yatsı
21:15

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Elif Eczanesi
Merkez
Fidan Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Damla Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Atatürk Bulvarında peyzaj düzenlemesi

Atatürk Bulvarında peyzaj düzenlemesi

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.