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Bayram öncesi mezar başlarında yakınları için dua ettiler

MANİSA HABERLERİ  | 30.07.2020 16:15 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde arife gününde vatandaşlar bayram öncesi kabir ziyaretleri yaparak yakınları için dua etti.Sabahın erken saatlerinden itibaren Kurban Bayramı arifesi nedeniyle vatandaşlar mezarlık ziyaretleri gerçekleştirmeye başladı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde arife gününde vatandaşlar bayram öncesi kabir ziyaretleri yaparak yakınları için dua etti.
Sabahın erken saatlerinden itibaren Kurban Bayramı arifesi nedeniyle vatandaşlar mezarlık ziyaretleri gerçekleştirmeye başladı. Vatandaşlar mezarlıklara gelerek ebediyete intikal eden yakınlarına dua etti. Mezar ziyaretinde bulunan vatandaşlar yakınlarının mezarları başında Kur’an okuyup, dua ederken, kabirleri düzenleyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri su şişeleriyle mezarları sulamayı da ihmal etmedi. Bazı vatandaşlar mezarların üstüne çiçek bırakırken, etrafı bozulan mezarları küreklerle düzeltti. Mezarlık ziyareti için Selendi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hastane önünden başlayıp, Sevgi yolu, Adnan Menderes Caddesi ve Demokrasi Meydanı güzergahından gün boyu mezarlık ziyareti için ücretsiz araç kaldırıldı.

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