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Bayram öncesi vatandaşlara yol müjdesi

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.07.2020 15:27 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki yol çalışmalarında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Merkezefendi Mahallesi KZ/6 Sokak ve Karaman Mahallesi 1770 Sokak’ta yer alan Kanal Yolu’nda çalışmalara başladı.Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin yol onarım ve çalışma kapsamında belirlenen sokaktaki yolların her iki yönüne toplamda 2 bin 400 metre bordür taşı döşendi, 2 kilometre uzunluğunda, bin 800 ton PMT serildi.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki yol çalışmalarında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Merkezefendi Mahallesi KZ/6 Sokak ve Karaman Mahallesi 1770 Sokak’ta yer alan Kanal Yolu’nda çalışmalara başladı.
Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin yol onarım ve çalışma kapsamında belirlenen sokaktaki yolların her iki yönüne toplamda 2 bin 400 metre bordür taşı döşendi, 2 kilometre uzunluğunda, bin 800 ton PMT serildi. Ekipler tarafından ayrıca 2 bin 400 metre uzunluğundaki bisiklet yolunda betonlama çalışması tamamlanarak son aşamaya getirildi. Kanal Yolu boyunca 50 adet yağmur suyu ızgarası yapılırken, kanal üzerinde bulunan 6 yaya köprüsü de yenileniyor. Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kanal Yolu’nun Ali Dardanel ile Kazım Kaynak Caddesi arasındaki ilk etabı Kurban Bayramı’na kadar tamamlanarak, yol trafiğe açılacak.
Kanal Yolu’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi alan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında ilçemizin çehresini değiştirmeyi, ilçemizi daha yaşanabilir, daha modern bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. Merkezefendi ve Karaman Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Kanal Yolu olarak bildiğimiz alanı baştan aşağı yeniliyoruz. Gerek kaldırım, gerek asfalt çalışmalarının olduğu Kanal Yolu’na bir de bisiklet yolu kazandıracağız. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Kurban Bayramı’na kadar da ilk etabımızı bitireceğiz. Prestij caddelerin sayısını arttırmaya devam edeceğiz ” diye konuştu.
Ayrıca, proje kapsamındaki çalışmaların sona ermesiyle birlikte toplamda 25 bin metrekare sıcak asfalt serilecek.

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