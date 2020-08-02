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Bayram tatiliyle birlikte korona virüs denetimleri sıkılaştırıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 02.08.2020 16:29 | Son Güncelleme

Bodrum’da zabıta ekipleri, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemleri denetlemeye devam ediyor.

Bodrum’da zabıta ekipleri, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemleri denetlemeye devam ediyor. Ekipler, bayram tatili dolayısıyla yoğunluğun arttığı bölgelerde ise denetimlerini sıklaştırdı.
Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren otel, restoran, kafe gibi işletmelerde denetim yaparak, korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Zabıta ekipleri ayrıca park, sokak ve caddelerde maske takmayan vatandaşları uyararak maske takmanın önemini anlatıyor.
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu bölgelerde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, korona virüs tedbirlerinde eksiklik gördükleri işletmeye ilk seferinde ikaz tutanağı düzenliyor. 3 Gün sonra yapılan kontrollerde eksikliğin giderilmediği tespit edilirse bu sefer cezai işlem uygulanıyor.
Ekipler, Bodrum genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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