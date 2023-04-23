YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Bayram ziyaretine giden aileyi taşıyan otomobil şarampol’e girdi 4 kişi yaralandı

Bayram ziyaretine giden aileyi taşıyan otomobil şarampol’e girdi 4 kişi yaralandı

23.04.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da bayram ziyaretine giden aileyi taşıyan otomobilin kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metrelik şarampolden aşağı düşmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bayram ziyaretine giden aileyi taşıyan otomobil şarampol’e girdi 4 kişi yaralandı

Kaza, Bolvadin-Çay karayolu üzerinde meydana geldi. Edinel bilgilere göre, H.S., yönetimindeki 16 ASS 536 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje girip ardından 3 metrelik şarampolden aşağı düştü.

Kazada sürücü H.S. ile K.A.S., ve K.S.B., yaralandı. Yaralılar ardından olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan kazada yaralananların Bayram ziyaretine gittikleri öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis bayramda da mesai mefhumu gözetmeden çalışıyorPolis bayramda da mesai mefhumu gözetmeden çalışıyor
Manisa'da üretilen güneş panelleri ABD pazarına açılıyorManisa'da üretilen güneş panelleri ABD pazarına açılıyor
Munzur Çayı’na düşen kayıp 3 genci, 250 kişilik ekip arıyorMunzur Çayı’na düşen kayıp 3 genci, 250 kişilik ekip arıyor
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
04:34
Sabah
06:04
Öğle
13:01
İkindi
16:46
Akşam
19:48
Yatsı
21:13
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.