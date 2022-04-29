YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bayramda 22 bin 451 personel Başkentin güvenliği için görev yapacak

Bayramda 22 bin 451 personel Başkentin güvenliği için görev yapacak

29.04.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valisi Şahin: - "18 bin 210'u polis bölgesinde, 4 bin 241'i de jandarma bölgesinde olmak üzere 22 bin 451 personelle inşallah emniyet tedbirlerini, trafik tedbirlerini uygulamaya koyacağız" - "Bizim özellikle trafiğe çıkacak, tatile gidecek olan hemşehrilerimizden, vatandaşlarımızdan talebimiz, beklentimiz, ricamız, ne olur trafik kurallarına uysunlar, çok acele etmesinler, dinlene dinlene ulaşmak istedikleri yerlere ulaşsınlar"

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bizim özellikle trafiğe çıkacak tatile gidecek olan hemşehrilerimizden vatandaşlarımızdan talebimiz, beklentimiz, ricamız, ne olur trafik kurallarına uysunlar, çok acele etmesinler, dinlene dinlene ulaşmak istedikleri yerlere ulaşsınlar." dedi.

Ankara Valisi Şahin, Ramazan Bayramı öncesinde alınan tedbirleri AA muhabirine değerlendirdi.

Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini ifade eden Şahin, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramını geçirebilmeleri için azami tedbirleri bugünden itibaren aldıklarını söyledi.

Alınan tedbirlerin bugün saat 17.00'den 5 Mayıs perşembe sabah 08.00'e kadar uygulanacağını belirten Şahin, "18 bin 210'u polis bölgesinde. 4 bin 241'i de jandarma bölgesinde olmak üzere 22 bin 451 personelle inşallah emniyet tedbirlerini, trafik tedbirlerini uygulamaya koyacağız" dedi.

Vali Şahin, bağlantı noktası konumundaki Ankara'dan İstanbul, İzmir, Adana ve Samsun yolu istikametlerinde ekiplerin ciddi denetimler yapacağını bildirdi.

Alışveriş merkezleri (AVM), otogar ve mezarlıklar gibi vatandaşların yoğun olarak bulunacağı merkezlerde de yaya veya motorlu ekiplerin kontrollerini sürdüreceğini ifade eden Şahin "İnşallah güzel bir bayram geçiririz. Bizim özellikle trafiğe çıkacak, tatile gidecek olan hemşehrilerimizden, vatandaşlarımızdan talebimiz, beklentimiz, ricamız, ne olur trafik kurallarına uysunlar, çok acele etmesinler, dinlene dinlene ulaşmak istedikleri yerlere ulaşsınlar" diye konuştu.

Şahin, ayrıca bayram öncesinde yapılacak 1 Mayıs programları için de tedbir aldıklarını belirterek, "Orada da inşallah vatandaşlarımız 1 Mayıslarını huzurlu bir şekilde güven içerisinde idrak ederler." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk araştırmacılar, tıpta "metaverse" ve "insan modelleri" ile eğitim dönemi başlattıTürk araştırmacılar, tıpta "metaverse" ve "insan modelleri" ile eğitim dönemi başlattı
Yozgat'ta silahlı kavgada bir kişi öldüYozgat'ta silahlı kavgada bir kişi öldü
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıMalatya'da menfeze çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Ankara Namaz Vakitleri 29 Nisan Cuma

İmsak
04:10
Sabah
05:45
Öğle
12:51
İkindi
16:39
Akşam
19:47
Yatsı
21:16
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kıyafetinden dolayı uçaktan atılınca yarı çıplak bindi

Kıyafetinden dolayı uçaktan atılınca yarı çıplak bindi

Almadan önce iki kere düşünün! Vatandaşa talaş tozu yediriyorlar

Almadan önce iki kere düşünün! Vatandaşa talaş tozu yediriyorlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Böylesi görülmedi! Tutuklanmaktan bakın nasıl kurtuldular

Böylesi görülmedi! Tutuklanmaktan bakın nasıl kurtuldular

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.