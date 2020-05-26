YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Bayramda evde kalan komşularına balkondan konser verdi

Bayramda evde kalan komşularına balkondan konser verdi

ISPARTA HABERLERİ  | 26.05.2020 13:50 | Son Güncelleme

Ispartalı Piyanist Şantör Kemal Çetin, korona tedbrleri kapsamında Ramazan Bayramı dolayısıyla 81 ilde sokağa çıkma konulmasının ardından evlerinin balkonundan komşularına konser verdi.

Ispartalı Piyanist Şantör Kemal Çetin, korona tedbrleri kapsamında Ramazan Bayramı dolayısıyla 81 ilde sokağa çıkma konulmasının ardından evlerinin balkonundan komşularına konser verdi. Isparta İstasyon Caddesinde verilen konserde Kemal Çetin, evine kurduğu müzik sistemiyle vatandaşlara bayramda bayram yaşattı.
“Müzik insanları ve kalbi güzelleştirir”
Milli bayramlarda Ispartalı sanatçı Mehmet Öcal’la birlikte zaman zaman konserler veren Piyanist Şantör Kemal Çetin, “Yaşadığımız sıkıntılar sonrasında vatandaşlar evden çıkamadıkları için bunalmışlardı. Ben de elimden geldiğince müziğimle caddeye, bir şeyler yapalım diye gayret ediyorum. Özverili çalışma. Donanımlı bir sistem kurdum, evimin balkonuna. Halkımız bu yaşanan sıkıntılar dolayı evde kalalım, balkonda oturup çayımızı, kahvemizi içelim derken bir de müzik istediler. Müzik insanı sakinleştiriyor ve rahatlatıyor. Müzik insanları ve kalbi güzelleştirir. Ben de elimden geldiği kadar gücüm yettiği kadar bir şeyler yapmak için gayret gösteriyorum. Mutlu olduklarını gördük. İstek üzerine bayram için söz vermiştim. 4 gün boyuncaydı ama bugünlük tadında kalsın istedim. Komşum Mehmet Öcal da gelecekti rahatsızlanmış, güzel şeyler olsun diye gayret ediyoruz” dedi.
“Bayram tadında olsun istedik”
Yeni jenerasyona bayram tadını yaşatmak istediklerini dile getiren Piyanist Şantör Çetin, “ Ülkemiz ve vatanımız çok güzel şeylere layık. Bu sıkıntıları da aşacağız. Biz nereleri aşmak ülke ve millet olarak. Nereleri başarmadık ki. Bizim güçlü bir yapımız var. Bütün bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz. Tabii ki sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yeni bir yaşam tarzı, yeni bir düzen olacak. Bunların hepsi gececek. Her şey çok güzel olacak. Güzel günler bizi bekliyor. O güzel bayramları, yeni jenerasyonlar bilmiyorlar. Onları tattırmak, özümüzdeki birlik ve beraberlik çok güzel bir şey. Bir çok ülke gezdim, bizim vatanımızdaki birlik ve beraberliği hiçbir yerde görmedim. Bayram tadında her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Güzel ülkem, güzel bayramlar göreceğiz. Tekrar sarılacağız, o elleri tekrar öpeceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 62 yaşında ama... Son paylaşımı olay yarattı! 62 yaşında ama... Son paylaşımı olay yarattı!
Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Isparta Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:33
Öğle
13:00
İkindi
16:51
Akşam
20:16
Yatsı
21:51

Isparta Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

Aras Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Yiğitbaşı Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, korona virüsten hayatını kaybedenler için helva dağıttı

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, korona virüsten hayatını kaybedenler için helva dağıttı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Isparta’da bir köy karantinaya alındı

Isparta’da bir köy karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.