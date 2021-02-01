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Bayram’dan çiftçiye sahte tohum ve gübre uyarısı

01.02.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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Bayram’dan çiftçiye sahte tohum ve gübre uyarısı

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, sahte tohum ve gübreye karşı çiftçileri uyardı.Bayram, özellikle mısır, pancar tohumu ve gübre tedarikinin bugünlerde yapılmaya başlandığını belirterek, “Çiftçilerimiz tohum ve gübrelerini yetkili bayilerden tedarik etsinler.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, sahte tohum ve gübreye karşı çiftçileri uyardı.
Bayram, özellikle mısır, pancar tohumu ve gübre tedarikinin bugünlerde yapılmaya başlandığını belirterek, “Çiftçilerimiz tohum ve gübrelerini yetkili bayilerden tedarik etsinler. Çiftçimiz emeğinin boşa gitmemesi için bu uyarıları kesinlikle dikkate almalıdır. Sahte tohum, gübre ve ilaç, piyasada ciddi manada çoğalmıştır. Piyasada yok satan mısır tohumları var. Son yıllarda yaşanan sahte ve tarihi geçmiş tohumlar maalesef çiftçimizin emeğini boşa çıkartmaktadır. Siz de sahte ve tarihi geçmiş tohum mağduru olmak istemiyorsanız aldığınız tohumların üzerindeki bitki pasaportunu muhakkak inceleyin ve şüphelendiğiniz an en yakın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne şikayette bulunun” dedi.
Bayram, konuşmasının sonunda, zor bir sezona hazırlanan çiftçilerin her konuda dikkatli olmalarını isteyerek, bol ve bereketli sezon geçirmelerini diledi.

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