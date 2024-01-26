Bayramiç Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı

Yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye’deki barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düşüş yaşadı. Kuraklık, Çanakkale’deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçeleri 2023 yılında yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü. Son yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi yükseldi.

Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı ’Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağları’nın eteklerindeki Bayramiç Barajı’nda da su seviyesi ciddi oranda azalmıştı. Kuraklık nedeniyle yüzde 8’lere kadar gerileyen ve yeterli yağışlar olmaması halinde tarımsal sulamaya kapatılması gündeme gelen Bayramiç Barajı’nda su seviyesi ise devam eden yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluğa ulaştı.

