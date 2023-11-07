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Bayrampaşa Belediyesi’nden İsrail ürünlerine boykot kararı

07.11.2023 08:18 | Son Güncelleme:
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Gazze’ye saldırılarını sürdüren İsrail’i protesto etmek amacıyla Bayrampaşa Belediyesi’ne ait sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satışı ve dağıtımı yasaklandı.

Bayrampaşa Belediyesi’nden İsrail ürünlerine boykot kararı

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın binlerce insan yaşamını yitirdi. İsrail’i protesto etmek amacıyla İsrail menşeli ürünlerin satışına karşı boykot kampanyasına Bayrampaşa Belediyesi de katıldı. Belediyeye ait sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satılmaması ve dağıtılmaması yönünde karar alındı.

“DAİMA FİLİSTİN’İN YANINDAYIZ”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Filistin’de savaş suçu işleyen ve soykırım yapan terör devleti İsrail’in ürünleri sosyal tesislerimizde satılmamaktadır. Filistinli kardeşlerimizin canına, malına ve toprağına kasteden siyonistlere destek olan tüm ürün ve hizmetleri boykot ediyoruz. Daima Filistin’in yanındayız” ifadelerine yer verdi.

Bayrampaşa Belediyesi’nden İsrail ürünlerine boykot kararı

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