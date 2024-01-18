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Bayrampaşa'da kız arkadaşını uzun namlulu tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı

AA AA
18.01.2024 13:53 | Son Güncelleme:
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Bayrampaşa'da, kız arkadaşı Nazlı E'yi, uzun namlulu silahla ateş ederek yaralayan Eliz K. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün 23.00 sıralarında Altıntepsi Mahallesi'nde Eliz K. (25) uzun namlulu silahla ateş ederek kız arkadaşı Nazlı E'yi (24) ağır yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nazlı E., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 mermi isabet eden genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada uzun namlulu silah ele geçirilirken, şüpheli Eliz K. de hastane çevresinde yakalandı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ifadesi alınan şüphelinin, şakalaştıkları sırada kız arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

"SİLAH SESİ VE FARKLI SESLER GELDİ"

Olayın yaşandığı binanın yanındaki apartmanda oturan Suriye Anar, gazetecilerin soruları üzerine, "Evde oturduğum esnada silah sesi ve farklı sesler geldi. Bir süre sonra bir silah sesi daha geldi. Benim gördüklerim duyduklarım bundan ibaret." dedi.

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Bayrampaşa İstanbul uzun namlulu silah

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