Bayrampaşa'da kontrolden çıkan kamyon iş yeri ve aydınlatma direğine çarptı

Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'ta, Erhan Yılmaz idaresindeki 34 D 0228 plakalı çamaşır suyu yüklü kamyon, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak geriye doğdu kaymaya başladı.

Kaldırıma çıkan kamyon, önce bir büfeye daha sonra da aydınlatma direğine çarparak durdu. Aydınlatma direği de o sırada park halindeki başka bir kamyonetin üzerine devrilerek hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. İncelemelerin ardından kamyon olay yerinden kaldırıldı.

Çevre sakinlerinden İhsan Özkan, "Kamyon yukarıdan aşağı hızlı bir şekilde kaydı. Herhalde freni patlamış. Durmak için kaldırıma doğru kırmış direksiyonu. Elektrik direğini devirdi. Allah'tan kimseye bir zarar gelmedi." dedi.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kamyonun kayarak dükkana çarpması yer alıyor.





