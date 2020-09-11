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Bayrampaşa’da Korona virüs denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.09.2020 09:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin ardından, tüm Türkiye’de olduğu gibi Bayrampaşa’da da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin ardından Bayrampaşa’da polis ve zabıtadan oluşan ekipler, pazar yerlerinden iş yerlerine, cadde ve sokaklardan parklara kadar hemen her yerde, sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin ardından, tüm Türkiye’de olduğu gibi Bayrampaşa’da da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin ardından Bayrampaşa’da polis ve zabıtadan oluşan ekipler, pazar yerlerinden iş yerlerine, cadde ve sokaklardan parklara kadar hemen her yerde, sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimi yaptı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de, pandemi tedbirleri kapsamında ilçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte, Ali Fuat Başgil Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsünün virüs ile mücadelede en önemli tedbir olduğunu belirten Başkan Aydıner, caddedeki esnaf ve çevredeki vatandaşlar ile de sohbet etti, onlara virüsten korunma yöntemlerini anlattı.

“Canımızı ve ‘canlarımızı’ riske atmayalım”
Salgınla birlikte mücadele etmenin önemine vurgu yapan Başkan Atila Aydıner, “Ülke olarak, tüm dünyayı tehdit eden bir salgınla mücadele içindeyiz. Bu mücadeleye 7’den 70’e hepimizin katılması, destek olması gerekiyor. Aksi durumda virüsün yayılmasına zemin hazırlamış oluruz. Kurallara uymamız, kendimiz, sevdiklerimiz ve milletimiz için büyük önem arz ediyor. O nedenle lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım ve kişisel temizliğimize özen gösterelim. Canımızı ve ‘canlarımızı’ riske atmayalım. Bu süreçte kurallara uyan Bayrampaşalı hemşehrilerime gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum” dedi.

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