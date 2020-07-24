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Bayrampaşa’da kurbanlıklar denetim altında

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.07.2020 13:31 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Bayrampaşa’daki küçükbaş kurban satış ve kesim yerleri, Bayrampaşa Belediyesi Zabıta, Sağlık ve Veteriner İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından bir bir denetlendi.İslam Alemi’nin en önemli günleri arasında yer alan Kurban Bayramı yaklaşırken Bayrampaşa Belediyesi Zabıta, Sağlık ve Veteriner İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler de küçükbaş kurban satış ve kesim merkezlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Bayrampaşa’daki küçükbaş kurban satış ve kesim yerleri, Bayrampaşa Belediyesi Zabıta, Sağlık ve Veteriner İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından bir bir denetlendi.
İslam Alemi’nin en önemli günleri arasında yer alan Kurban Bayramı yaklaşırken Bayrampaşa Belediyesi Zabıta, Sağlık ve Veteriner İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler de küçükbaş kurban satış ve kesim merkezlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Koronavirüs salgınına karşı bilgilendirme ve uyarıların da yapıldığı denetimlerde kesim bıçakları, nacaklar ve tahtalar ile asma kancalarının yenilenmesi sağlandı. Ayrıca kurban satış ve kesim alanlarında çalışan personelin sağlık taraması yapıldı ve kıyafetleri antibakteriyel kıyafetler ile değiştirildi. Bayramın sonuna kadar devam edecek olan denetimlerle Bayrampaşalı’ların kurban ibadetlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmeleri amaçlanıyor.

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