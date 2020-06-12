YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bayrampaşalı’lar Kızılay’a kanlarıyla destek oldular

Bayrampaşalı’lar Kızılay’a kanlarıyla destek oldular

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.06.2020 17:16 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediyesi, Türk Kızılay’ın kuruluşunun 152.

Bayrampaşa Belediyesi, Türk Kızılay’ın kuruluşunun 152. yılı münasebetiyle Kızılay Bayrampaşa Şubesi işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi.
Bayrampaşa Hoca Hayri Efendi Merkez Camii önünde gerçekleştirilen kampanyaya Bayrampaşalı’lar büyük ilgi gösterdi. Kampanyada, salgın nedeniyle kan stokları azalan Kızılay için yaklaşık 100 ünite kan toplandı.
Kızılay çadırlarının önünde çocuklara ve kan veren vatandaşlara kek ve meyve suyu ikram eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Büyük bir duyarlılık gösteren ve salgın nedeniyle kan stokları azalan Kızılay’a kanlarıyla destek veren değerli Bayrampaşalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bayrampaşalı’ların kanında fedakârlık var. Kıymetli komşularımızın verdiği kanlar, ülkemizin dört bir yanında insanları hayatı tutunduracak ve nice hayatlar kurtulacak” şeklinde konuştu.
Bayrampaşa Belediyesi, geçtiğimiz mayıs ayında da Kızılay için iki defa kan bağışı kampanyası düzenlemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yasağa rağmen avlandılar, ekiplerden kaçamadılar

Yasağa rağmen avlandılar, ekiplerden kaçamadılar

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Vali Yazıcı, Büyükşehir ile helalleşti

Vali Yazıcı, Büyükşehir ile helalleşti

Camiye sığmayan cemaat kavşakta, yol kenarında namaz kıldı

Camiye sığmayan cemaat kavşakta, yol kenarında namaz kıldı

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Liselilerin "sanal" resim sergisi AVM ve mağazalarda görücüye çıktı

Liselilerin "sanal" resim sergisi AVM ve mağazalarda görücüye çıktı

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:25
Sabah
05:24
Öğle
13:09
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.