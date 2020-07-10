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Bayrampaşa’nın caddeleri yenileniyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.07.2020 08:59 | Son Güncelleme

Yol bakım ve onarım çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, ilçenin en işlek caddelerinden Demirkapı Caddesi’ni baştan sona yeniliyor.

Yol bakım ve onarım çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, ilçenin en işlek caddelerinden Demirkapı Caddesi’ni baştan sona yeniliyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, caddenin yeni yüzüyle yaya ve araç trafiğine açılması planlanıyor.
Bayrampaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin en işlek caddelerinden Demirkapı Caddesi’nde yenileme çalışması başlattı. İki aşamada tamamlanacak çalışmalar çerçevesinde, bozulan ve yer yer çöken zemin kaplamaları tamamen sökülecek, ardından da caddeye baskı betonlu asfalt dökülecek. Caddenin kaldırımlarındaki hasar gören ve kırılan taşlar da değiştirilecek. Ayrıca, parklanmayı önleyen sınır elemanları caddenin aurasına uygun olarak boyanarak yeniden konumlandırılacak. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak, cadde yeni yüzüyle yaya ve araç trafiğine açılacak.

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