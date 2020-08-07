YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. BAYSEM’den YKS’de yüzde 96’lık başarı

BAYSEM’den YKS’de yüzde 96’lık başarı

İZMİR HABERLERİ  | 07.08.2020 11:46 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi BAYSEM’de eğitim alarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 295 öğrenciden 280’i barajı geçti.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi BAYSEM’de eğitim alarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 295 öğrenciden 280’i barajı geçti. Yüzde 96’lık başarı oranıyla Bayraklı’nın gururu olan öğrencilerden Türkiye 28’incisi Eda Civlez ve dereceye giren öğrenciler, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti.
BAYSEM’de ücretsiz eğitim görerek YKS’ye giren 295 öğrenci, yüzde 96’lık başarı oranı yakaladı. Öğrencilerden 280’i 170 puan barajını geçti. Türkiye genelinde 2 milyon 296 bin 138 öğrencinin girdiği sınavda BAYSEM’li birçok öğrenci ilk 50 bine girmeyi başarırken, öğrencilerin yüzde 4’ü ise ilk 10 bin arasında yer aldı. Öğrenciler tercih işlemlerini 14 Ağustos’a kadar yapabilecek.

Türkiye 28’incisi BAYSEM’den
Sınav sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Türkiye 28’incisi olan Eda Civlez, Eşit Ağırlık 4800’üncüsü Yağmur Ata, Dil Sınavı 3236’ncısı Ayşenur Turgut ve Sayısalda 9191’inci olan Burak Gök, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti. BAYSEM’in kendilerine hayal ettikleri okulların kapılarını araladığını söyleyen başarılı öğrenciler, "Dershanemiz birçok özel kurumdan daha iyi. Bir aile ortamı var ve çok memnunuz. Bize bu fırsatı tanıyan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Bizi unutmayın"
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Sandal, "Bizim önceliğimiz eğitim. Bu alanda harcanan parayı gider olarak görmüyoruz. Çünkü siz bizim geleceğimizsiniz. Geleceğimize yatırım yapıyoruz. Bizim görevimiz, sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştırmak ve size daha fazla destek olmak. Tek dileğimiz Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmayın. Ülkemizin temel değerlerine sahip çıkın. Bundan sonraki süreçte de sizin için üzerimize düşeni yapacağız. Geçtiğimiz yıl BAYSEM’in fiziki şartlarını iyileştirip müfredata uygun yayınların olmasını sağladık. Bu yıl da iyi bir planlamayla daha iyi hale getireceğiz. BAYSEM’de doğru eğitim vermek zorundayız. Çünkü oraya gelen çocuklarımızın başka şansı yok. Sizler çok değerlisiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Umuyoruz ki; sizler gibi daha nice öğrenciler o sıralarda eğitim görecek ve bizleri gururlandıracak" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Altınova’da İş garantili okul, öğrencilerini bekliyor

Altınova’da İş garantili okul, öğrencilerini bekliyor

İzmir Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:37
Sabah
06:12
Öğle
13:22
İkindi
17:11
Akşam
20:23
Yatsı
21:51

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Serhat Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
Yeni Öykü Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Nazlı Deniz Eczanesi
Bayrakli
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Huqqabaz İzmir’e geliyor

Huqqabaz İzmir’e geliyor

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.