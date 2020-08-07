BAYSEM’den YKS’de yüzde 96’lık başarı

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi BAYSEM’de eğitim alarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 295 öğrenciden 280’i barajı geçti. Yüzde 96’lık başarı oranıyla Bayraklı’nın gururu olan öğrencilerden Türkiye 28’incisi Eda Civlez ve dereceye giren öğrenciler, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti.

BAYSEM’de ücretsiz eğitim görerek YKS’ye giren 295 öğrenci, yüzde 96’lık başarı oranı yakaladı. Öğrencilerden 280’i 170 puan barajını geçti. Türkiye genelinde 2 milyon 296 bin 138 öğrencinin girdiği sınavda BAYSEM’li birçok öğrenci ilk 50 bine girmeyi başarırken, öğrencilerin yüzde 4’ü ise ilk 10 bin arasında yer aldı. Öğrenciler tercih işlemlerini 14 Ağustos’a kadar yapabilecek.

Türkiye 28’incisi BAYSEM’den

Sınav sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Türkiye 28’incisi olan Eda Civlez, Eşit Ağırlık 4800’üncüsü Yağmur Ata, Dil Sınavı 3236’ncısı Ayşenur Turgut ve Sayısalda 9191’inci olan Burak Gök, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti. BAYSEM’in kendilerine hayal ettikleri okulların kapılarını araladığını söyleyen başarılı öğrenciler, "Dershanemiz birçok özel kurumdan daha iyi. Bir aile ortamı var ve çok memnunuz. Bize bu fırsatı tanıyan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.