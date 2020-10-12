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BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ERZURUM HABERLERİ  | 12.10.2020 12:01 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Pazar günü Süper Lig’in 5.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Pazar günü Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Mehmet Özdilek, yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, pas ve dar alan çalışmasının ardından taktiksel ağırlıklı çalıştı. Mavi-beyazlıların antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.
B.B Erzurumspor, Atakaş Hatayspor ile 18 Ekim Pazar günü saat 13.30’da Antakya Atatürk Stadı’nda karşılaşacak.

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