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BBDSO, Dilek Türkan'ı konuk etti

11.03.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBDSO, Dilek Türkan'ı konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği konserde vokal Dilek Türkan'ı konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri Şef Oğuzhan Balcı yönetti.

Konserde Türkan, "Kaçsam Bırakıp Senden Uzak Yollara Gitsem", "Geçsin Günler", "Uzun İnce Bir Yoldayım" gibi şarkıları BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda Dilek Türkan ve şef Oğuzhan Balcı uzun süre alkışlandı.

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