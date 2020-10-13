YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. BBDSO orkestra şefi Naci Özgüç ve keman sanatçısı Özcan Ulucan'ı ağırlayacak

BBDSO orkestra şefi Naci Özgüç ve keman sanatçısı Özcan Ulucan'ı ağırlayacak

BURSA HABERLERİ  | 13.10.2020 15:27 | Son Güncelleme

BBDSO orkestra şefi Naci Özgüç ve keman sanatçısı Özcan Ulucan'ı ağırlayacak

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Türkiye’nin sevilen orkestra şeflerinden Naci Özgüç ve keman sanatçısı Özcan Ulucan’ı ağırlayacak.

BDDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Hikmet Şimşek anılacak.

Konserin ilk yarısında Özcan Ulucan, Ludwig Van Beethoven’in "Sol Majör Romans"ını ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın 3 numaralı "Keman Konçertosu"nu orkestra eşliğinde yorumlayacak.

Konserin ikinci yarısında orkestra, Edvard Grieg’in "Elegiac Melodies" ve Edward Elgar’ın "Yaylı Sazlar Serenadı"nı Naci Özgüç yorumuyla seslendirecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premiumun katkılarıyla 15 Ekim'de verilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe'nin efsane futbolcularından eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak vefat etti
Göztepe'nin efsane futbolcularından eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak vefat etti
Başkan Işıksu’dan öğrencilere moral ziyareti
Başkan Işıksu’dan öğrencilere moral ziyareti
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
ESENYURT'TA HIZLI GİDEN MİNİBÜSÇÜLERE TEPKİ
ESENYURT'TA HIZLI GİDEN MİNİBÜSÇÜLERE TEPKİ
Şahinbey’e 210 konut daha
Şahinbey’e 210 konut daha

Bursa Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
12:55
İkindi
16:02
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Bursa Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Fethiye Güneş Eczanesi
Nilufer
Fethiye Güneş Eczanesi
Nilufer
Fethiye Güneş Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Güvenlik riski taşıyan metruk yapılar yıkılıyor
Güvenlik riski taşıyan metruk yapılar yıkılıyor
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Litvanya Büyükelçisi Krıskovıecıene, Viking Projesi için Bursa’da
Litvanya Büyükelçisi Krıskovıecıene, Viking Projesi için Bursa’da
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.