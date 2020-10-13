BBDSO orkestra şefi Naci Özgüç ve keman sanatçısı Özcan Ulucan'ı ağırlayacak

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Türkiye’nin sevilen orkestra şeflerinden Naci Özgüç ve keman sanatçısı Özcan Ulucan’ı ağırlayacak.

BDDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Hikmet Şimşek anılacak.

Konserin ilk yarısında Özcan Ulucan, Ludwig Van Beethoven’in "Sol Majör Romans"ını ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın 3 numaralı "Keman Konçertosu"nu orkestra eşliğinde yorumlayacak.

Konserin ikinci yarısında orkestra, Edvard Grieg’in "Elegiac Melodies" ve Edward Elgar’ın "Yaylı Sazlar Serenadı"nı Naci Özgüç yorumuyla seslendirecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premiumun katkılarıyla 15 Ekim'de verilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

