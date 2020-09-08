BBP Genel Başkanı Destici Denizli’ye geliyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bu hafta sonu bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli’ye gelecek.

Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici 12 Eylül 2020 Cumartesi günü Denizli’de bulunacak. BBP Lideri Mustafa Destici Denizli’de, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık Sarı’nın kız kardeşi, Önceki Dönem BBP İl Başkanlarından Hüseyin Sarı’nın kızı Sümeyra Sarı’nın nikah merasimine katılacak. Mehmet Bayam ve Sümeyra Sarı çiftinin nikah merasimine katılacak olan BBP Lideri Destici, nikah merasiminin ardından geçtiğimiz günlerde kongre yapan ve oyların tamamını alarak güven tazeleyen BBP Denizli İl Başkanı İsmail Karateke ile yeni il yönetim kurulu, ilçe başkanları ve yönetimleri ile akşam yemeğinde bir araya gelerek istişare yapacak. BBP lideri Destici yemeğin ardından bir takım ziyaretlerde bulunduktan sonra kentten ayrılacağı belirtildi.

