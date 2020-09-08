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BBP Genel Başkanı Destici Denizli’ye geliyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 08.09.2020 17:12 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bu hafta sonu bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli’ye gelecek.Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici 12 Eylül 2020 Cumartesi günü Denizli’de bulunacak.

BBP Genel Başkanı Destici Denizli’ye geliyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bu hafta sonu bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli’ye gelecek.
Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici 12 Eylül 2020 Cumartesi günü Denizli’de bulunacak. BBP Lideri Mustafa Destici Denizli’de, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık Sarı’nın kız kardeşi, Önceki Dönem BBP İl Başkanlarından Hüseyin Sarı’nın kızı Sümeyra Sarı’nın nikah merasimine katılacak. Mehmet Bayam ve Sümeyra Sarı çiftinin nikah merasimine katılacak olan BBP Lideri Destici, nikah merasiminin ardından geçtiğimiz günlerde kongre yapan ve oyların tamamını alarak güven tazeleyen BBP Denizli İl Başkanı İsmail Karateke ile yeni il yönetim kurulu, ilçe başkanları ve yönetimleri ile akşam yemeğinde bir araya gelerek istişare yapacak. BBP lideri Destici yemeğin ardından bir takım ziyaretlerde bulunduktan sonra kentten ayrılacağı belirtildi.

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Denizli Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:33
Öğle
13:06
İkindi
16:41
Akşam
19:30
Yatsı
20:48

Denizli Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Büke Eczanesi
Merkezefendi
Menekşe Eczanesi
Merkezefendi
Merkezefendi Eczanesi
Merkezefendi
Moralıoğlu Eczanesi
Merkezefendi
Evren Eczanesi
Pamukkale
Gürsoy Eczanesi
Pamukkale
Kaşıkçı Eczanesi
Pamukkale
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