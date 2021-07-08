BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Ordu Kadın Kolları Başkanı Yümlü'yü kabul etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından parti genel merkezinde kabul edilen Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün, polisle yaşadığı gerilimin, herhangi bir politik yönünün olmadığını söylediği bildirildi.

BBP'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu gerekçesiyle iş yerine gelen polis ekipleriyle arasında gerilim yaşanan BBP Ordu Kadın Kolları Başkanı Yümlü'nün, Destici'yi makamında ziyaret ettiği aktarıldı.

Hem kendisi hem de partisi açısından gündeme bu şekilde gelmekten dolayı üzüntülerini ilettiği belirtilen Yümlü'nün, olayı duyduğu andan itibaren bu sürecin her noktasında kendisine sahip çıkarak yardımcı olan, üzüntüsünü paylaşan Destici'ye ve bir üyesi olmaktan şeref duyduğu Büyük Birlik camiasına teşekkür ettiği kaydedildi.

Yümlü'nün, yaşananların herhangi bir politik yönünün olmadığını dile getirdiği ifade edildi.

BBP Genel Başkanı Destici'nin ise "Hiç kimse toplum sağlığıyla ilgili kurallardan muaf değildir. Her açıklamamızda pandemiyle ilgili kurallara riayet edilmesini ve kamu görevlilerine yardımcı olunmasını tavsiye ediyoruz. Herhangi bir arkadaşımızın pandemiyle ilgili tedbirlere riayet etmemesini elbette hoş görmeyiz. Ancak bu, özellikle bir kadına yöneltilen fiziki ve psikolojik şiddetin gerekçesi olamaz." değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

- Ordu Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı

Ordu Valiliği, konuyla ilgili "2 Temmuz'da filyasyon ekipleri, emniyetimizi arayarak, Fatma Yümlü adlı esnafımızın Kovid-19 temaslısı olduğu ihbarında bulunmuştur. Kovid-19 temaslısı olduğu için belirtilen adrese polis ekipleri intikal etmiş, ancak o esnada adı geçen vatandaşımız ile ekiplerimiz arasında istenmeyen bir gerilim yaşanmıştır. Bunun üzerine konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulunmuştu.



