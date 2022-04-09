BBP Genel Başkanı Destici, Trabzon'da partililere hitap etti:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, önceliklerinin 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı zafere ulaştırmak olması gerektiğini belirterek, "2023 seçimlerini Allah'ın izniyle kazandıktan sonra yerel seçimleri konuşacağız ve ona göre bir strateji belirleyeceğiz." dedi.

Destici, partisinin Köprübaşı İlçe Başkanlığı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, parti olarak yer aldıkları Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece sokakta devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, istiklalini ve istikbalini önceleyerek kurulduğunu anlattı.

Önceliklerinin genel seçimler olduğunu vurgulayan Destici, "Bu seçimin her iki ayağı da hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis ayağı çok önemlidir. Önceliğimiz 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı zafere ulaştırmak olmalıdır. 2023 seçimlerini Allah'ın izniyle kazandıktan sonra yerel seçimleri konuşacağız ve ona göre bir strateji belirleyeceğiz." diye konuştu.

Mustafa Destici, BBP'nin kurulduğu günden bugüne kadar hep devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini öncelediğinin altını çizerek, şunları aktardı:

"Hiçbir zaman parti ya da şahsi menfaatini ülke ve devlet menfaatinin önüne koymamıştır. Bundan sonra da koymayacaktır. Çünkü bizim önceliğimiz inançlarımızdır, değerlerimizdir, vatanımızdır, milletimizdir, devletimizdir."

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Binlerce insan hayatını kaybetti. Daha çok uzun sürecek gibi duruyor. Şu anda çoğu şehri harabeye döndü. Onun için devletin varlığı önemli. Onun için devlet güçlü olmak zorunda. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti güçlü olmak zorunda. Sadece kendi sınırlarımız değil bizim mesuliyetimiz. Doğu Türkistan'dakinin de gözü burada. Türkiye'yi sığınacak bir liman olarak görüyor. Filistin'deki, Myanmar'daki, Suriye'deki de öyle. Hepsinin gözü Türkiye'de. Çünkü burası lider ülke. Neden? Çünkü burası 6 asırdan fazla liderlik etmiş, dünyaya hükmetmiş."

- "O faturayı İBB mi, belediye başkanı mı ödedi?"

Destici, CHP'yi de eleştirerek, "Şimdi bir geceliği 102 bin liralık süitte kalan adamın asgari ücretle ilgili bir problemi olabilir mi? Ya da gittiği bir balıkçıda 48 bin liralık fatura ödeyenin böyle bir sıkıntısı olabilir mi?" dedi.

Hala bu soruya cevap alamadığını vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"O faturayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mi ödedi, yoksa belediye başkanı kendisi mi ödedi? Köprübaşından bir kere daha soruyorum. Herkes merak ediyor. Siz merak etmiyor musunuz? İstanbul Belediye Başkanı'nın ödediği, balıkçıya gitti ya İngiliz Büyükelçisiyle 48 bin liralık fatura. Bir yemeğin faturası 48 bin lira. Ben de bunu bir vatandaş olarak öğrenmek istiyorum. Cebinden mi ödedin, belediye bütçesinden mi ödedin? Niye söylemiyorsunuz. Halbuki burada daha küçük bir şey olduğunda hemen yaygara kopuyor, gündem oluyor ama maalesef buna hala cevap alabilmiş değiliz."

Destici, Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma minibüsüyle bir otomobilin çarpışması sonucu şehit olan askerlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Mustafa Destici, daha sonra Köprübaşı ilçesindeki tesiste organize edilen iftarda partililerle bir araya geldi.

