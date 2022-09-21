BBP Genel Başkanı Destici'den Pelosi'nin Ermenistan'daki açıklamalarına tepki:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin açıklamalarına tepki göstererek, "Pelosi'nin Azerbaycan ile ilgili açıklamaları ve dolayısıyla ABD'nin tutumu gerçeklikten ve iyi niyetten uzak olmanın yanında, mevcut problemlerin barış ve diplomasi yoluyla çözülmesine de engel olmaktadır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP'nin bir daha açılmamak suretiyle kapatılması gerektiği"ni söyledi.

HDP'nin kapatılması dışındaki bir kararı reddettiklerini belirten Destici, Türk siyaseti ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin teröristlerin iş birlikçilerinden temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

Destici, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. ABD'nin Ermenistan'ı kışkırtarak, bölgedeki savaşı büyütmek niyetinde olduğunu kaydeden Destici, "Pelosi'nin Azerbaycan ile ilgili açıklamaları ve dolayısıyla ABD'nin tutumu gerçeklikten ve iyi niyetten uzak olmanın yanında, mevcut problemlerin barış ve diplomasi yoluyla çözülmesine de engel olmaktadır." dedi.

Ermenistan'ın Hocalı Katliamı başta olmak üzere, soykırım özelliği taşıyan katliamlarını görmezden gelenlerin samimi olmadığını vurgulayan Destici, bölge barışını bozan Ermenistan'ın ABD'nin kuklası haline geldiğini söyledi.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili net ve anlaşılır mesajlar verdiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın bazı bölgelerinin bağımsızlık kararlarını destekleme açıklamasına da değinen Destici, "Rusya'nın bu saldırgan tutumunu kınıyor ve lanetliyoruz. Bu referandumları da doğru bulmuyoruz. Çünkü oralar Ukrayna'nın bir parçası." diye konuştu.

Putin'in "Kullanacak çok silahımız var, bu bir blöf değildir" ifadelerinin dünya barışına ve insanlığa açıktan bir tehdit olduğunun altını çizen Destici, Putin'in açıklamalarını kınayarak, bunun kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

