BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:

Barış, ülkedeki 4 milyon göçmenin tekrar kendi memleketlerine dönmeleri ve yeni göç dalgası ile karşı karşıya kalmamak için Suriye'de olduklarını belirten Destici, şunları söyledi:

"Suriye topraklarından iç savaştan sonra ülkemize yönelik çok saldırılar oldu. Bu saldırıları yok etmek için oradayız. Kim ne derse desin Suriye'de iç savaş tamamen bitip nihayi bir sonuç alınana kadar da Suriye'de olmak durumundayız. Nüfusu 21 milyondan 6-7 milyonlara düşürülmüş. Tamamen kendi kafalarında bir demografik yapıyla Suriye'nin kuzeyinde de PKK'ya bir terör devleti kurdurarak yeni bir Suriye hayalleri var. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz. Bu, Türkiye için Türk milleti için çok büyük tehdittir."

Rusya'nın Soçi Mutabakatı ve Astana Muhtırasına sadık kalmadığına dikkati çeken Destici, "Esed rejimi ile birlikte bizim Mehmetçiklerimize saldırmıştır. Bu hava saldırısını gerçekleştiren uçakların arasında inanıyorum ki Rus uçakları da vardı. Bugün ziyaret ettiğimiz şehidimiz Ali'nin şehadetinde onların da parmağı var, bütün İdlib şehitlerimizin olduğu gibi. Bir kere bunu bileceğiz. İki, Rusya'ya güvenilmeyeceğini de bileceğiz." diye konuştu.

- "İdlib'deki 4 milyon insan da nefes alacak"