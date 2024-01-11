BDP İl Eş başkanı ve 2 kişi adliyeye sevk edildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmalar genişleyerek devam ediyor. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2013-2016 yılları arasında Adıyaman’da meydana gelen sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği değerlendirilen BDP İl Eş Başkanı Aziz A, 2012 yılında BDP İl Eş Başkanı olan Bedriye P. ve Mebya-Der Adıyaman Temsilcisi Mahmut E. il merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgulanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. Jandarma ekipleri adliye girişinde geniş güvelik önlemi aldı.

