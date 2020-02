Bebeklerde kasık fıtığına dikkat

Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Taner Kamacı, kasık fıtığı ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi.

Op. Dr. Kamacı, kasık fıtığının, bazı bebeklerde hayatın ilk günlerinde kasıkta şişme ile ortaya çıktığını bazen daha ileri yaşlarda, hatta erişkin dönemlerde bile ortaya çıkabildiğini söyledi. Op. Dr. Kamacı, "Çoğunlukla bebeklerin yaşamının ilk 2 yılında belirti gösterir ve muayene sırasında kolaylıkla tanı konulur. Bazı durumlarda tanı konulması için ultrasonografi ihtiyacı duyulabilir ancak ultrason her zaman güvenli sonuç vermeyebilir. Kasık fıtığında sıkışma olmadığı sürece ciddi bir ağrı görülmez. Bu nedenle kasığında şişlik veya anormal bir kabarma görülen tüm çocuklar kasık fıtığı teşhisi için mutlaka bir çocuk cerrahisi uzmanı tarafından muayene edilmelidir. Kasık fıtığı, sağ kasık tarafında ve daha çok erkek çocuklarda görülür. Her beş hastanın birinde ise her iki kasıkta da ortaya çıkabilir. Fıtığın iki tarafta ortaya çıkması, prematüre ve kız bebeklerde daha sık görülür ve çoğunlukla iki taraf aynı anda şişmez" dedi.