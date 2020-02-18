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Bebeklerde kasık fıtığına dikkat

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.02.2020 14:05 | Son Güncelleme

Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op.

Bebeklerde kasık fıtığına dikkat

Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Taner Kamacı, kasık fıtığı ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi.
Op. Dr. Kamacı, kasık fıtığının, bazı bebeklerde hayatın ilk günlerinde kasıkta şişme ile ortaya çıktığını bazen daha ileri yaşlarda, hatta erişkin dönemlerde bile ortaya çıkabildiğini söyledi. Op. Dr. Kamacı, "Çoğunlukla bebeklerin yaşamının ilk 2 yılında belirti gösterir ve muayene sırasında kolaylıkla tanı konulur. Bazı durumlarda tanı konulması için ultrasonografi ihtiyacı duyulabilir ancak ultrason her zaman güvenli sonuç vermeyebilir. Kasık fıtığında sıkışma olmadığı sürece ciddi bir ağrı görülmez. Bu nedenle kasığında şişlik veya anormal bir kabarma görülen tüm çocuklar kasık fıtığı teşhisi için mutlaka bir çocuk cerrahisi uzmanı tarafından muayene edilmelidir. Kasık fıtığı, sağ kasık tarafında ve daha çok erkek çocuklarda görülür. Her beş hastanın birinde ise her iki kasıkta da ortaya çıkabilir. Fıtığın iki tarafta ortaya çıkması, prematüre ve kız bebeklerde daha sık görülür ve çoğunlukla iki taraf aynı anda şişmez" dedi.

"Tedavi için zaman kaybı bazı riskler doğurabilir"
Kasık fıtığının tek tedavisinin ameliyat olduğunu aktaran Op. Dr. Kamacı, “Beklemekle veya ilaçla fıtık iyileşemez. Bağırsaklar veya kız çocuklarında yumurtalıklar kasık kanalında sıkışabilir ve kangren gelişebilir. Kasık fıtığı olan hastalarda bu tür ciddi riskler nedeniyle fıtık ameliyatı tanı konulduktan sonra en erken dönemde yapılmalıdır. Sıkışma oluşması durumunda ise beklemeden acil olarak ameliyat yapılmalıdır. Kasık fıtığı ameliyatları her yaşta ve her kilodaki hastaya hem açık hem de kapalı olarak bilinen laparoskopik yöntemle yapılabilir. Hastanın düşük kilolu, birkaç günlük veya birkaç aylık olması ameliyata engel değildir. Ameliyat, hastanın durumuna göre açık veya kapalı olarak yapılabilir. Kapalı ameliyatta; Göbekten 3 milimetrelik bir kamera yardımı ile karın içi gözlenir. Bu gözlem sırasında fıtık olan taraf ve diğer taraf kasık kanalının açık olup olmadığı, kanala giren bir bağırsak veya yumurtalık varsa, bunun herhangi bir sıkışmaya veya kangrene yol açıp açmadığı belirlenebilir ve anında müdahale edilip sorun ortadan kaldırılabilir. Kasık fıtığı ameliyatını laparoskopik olarak yapmanın açık ameliyata göre birçok avantajı vardır. Kasıklardan kesi yapılmadığı için hemen hemen hiç iz kalmaz. Kasık bölgesinde açık ameliyattaki gibi cilt, cilt altı dokuları ve kasık kanalı tabakası kesilmez. Dolayısıyla hastanın duyacağı ağrı açık ameliyata göre çok daha azdır. Kapalı kasık fıtığı onarımının en önemli avantajlarından biri de şişlik olmayan diğer kasık kanalının işlem sırasında görülebilmesidir. Bu sayede diğer kasıkta da sorun varsa, orası aynı ameliyatta tedavi edilebilir” diye konuştu.

"Fıtıkta altın standart kapalı ameliyattır"
Erkek çocuklarında yapılan açık ameliyatta fıtık kesesini testisin damarlarından ve sperm kanalından ayırmak için tutmanın ve bazen de çekmenin gerekebileceğini aktaran Op. Dr. Kamacı, “Ancak kapalı ameliyatta fıtık kesesi çıkartılmadığı için testisin damarlarına veya sperm kanalına hiç dokunulmaz. Tekrarlayan kasık fıtığında, tedavi için altın standart kapalı ameliyattır. Karın içi yapışıklıkların olmadığı daha temiz bir alandan ameliyat yapılır ve bu sayede testis ve testis yapıları zarar görmez.
Kapalı kasık fıtığı ameliyatı, açık ameliyata göre daha kısa sürer ve dolayısıyla hastanın alacağı anestezi miktarı da daha az olur. Bu sayede hasta daha hızlı bir şekilde kendine gelir. Hastanede yatış süresi kısalır, hatta gelişen bir komplikasyon yoksa hasta ameliyattan 2 saat sonra taburcu edilebilir” şeklinde konuştu.

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