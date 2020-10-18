BEBKA Genel Sekreteri Durak’tan EOSB Başkanı Küpeli’ye ziyaret

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreterliğine yeni atanan Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ni (EOSB) ziyaret ederek Başkan Küpeli ile görüştü.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) olarak beyaz bir sayfa açtıklarını, kurumlar arası koordineli çalışmayı önemsediklerini aktaran Durak, “Görevime başlayalı çok kısa bir süre geçti. Bugün sizleri tanımaya geldim. BEBKA olarak iş birliği içinde olduğumuz kurumlarla yeni beyaz bir sayfa açmayı planlıyoruz. Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizin çok önemli projelere imza attığını biliyoruz. Yeni dönemde kurum olarak sürdürülebilir ve geleceği olan projelere destek vereceğiz. Projelerin değerlendirilmesinde her zaman adaletten yana olacağız. Adil bir anlayış içerisinde planlanan ve sanayimize ve şehirlerimize katma değer sağlayan örnek tüm çalışmalara destek vereceğiz” diye konuştu.

“Önemli projelere imza atacağız”

Gerçekleştirdiği ziyaret için Genel Sekreter Durak’a teşekkür eden Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ise, “Eskişehir OSB olarak önceki genel sekreter ile birtakım sorunlar yaşadık. Eskişehir sanayisi için çok önemli olan projelerimize BEBKA’dan destek göremedik. Projelerimiz nedensiz yere sürekli reddedildi. Bundan sonra sizin göreve atanmanızla birlikte güzel işler yapacağımıza, önemli projelere imza atacağımıza inancımız tam. Nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ediyor, yeni görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

