Beden eğitimi öğretmeninin hazırladığı proje ile öğrenciler spora teşvik edilecek

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Ercüment Açıcı, öğrencilerine bisiklet sürmesini öğretmek, günlük hayatta kullanımını artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla "Sağlıklı Nesiller Sporla Gelecek Projesi"ni hayata geçirdi. ﻿

﻿Açıcı, yaklaşık üç ay önce görev yaptığı Atatürk Ortaokulu bahçesinde oluşturduğu bisiklet yolunda öğrencilerin kendilerini geliştirmesini sağladı.

İlçe kaymakamlığı, belediye, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve okul yönetiminin yanı sıra hayırsever iş adamlarından da destek alan Açıcı, öğrencilerin kullanabilmesi için projeye paten, kay kay ve elektrikli scooter da ekledi.

Öğrenciler beden eğitimi dersinin dışında teneffüslerde ve öğle aralarında da spor aletlerini kullanarak, okul bahçesini adeta oyun parkına dönüştürdü.

Beden öğretmeni Açıcı, AA muhabirine, yıllardır öğrencilerini spora teşvik ederek, okulu sevdirmek gibi bir hayali olduğunu söyledi.

Okulda 215 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Açıcı, hazırladığı projeyle günlük hayatta çocukların karşılaşabilecekleri spor aletlerini okula kazandırdığını söyledi.

- Öğrenciler okuldan eve gitmek istemiyor

Açıcı, öğrencilerin yüzde 63'ünün bisiklet sürmeyi bilmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Okul kapanıyor ama çocuklar eve gitmek istemiyorlar, biz de derslerden gitmek istemiyoruz. Çünkü çocuğun ruhu mutlu oluyor. Spor aletleriyle çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimini artırmaya çalışıyoruz. Özgüvenlerini oluşturarak, çocukların spor üzerine kendilerini daha güçlü hissetmelerini sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdik."

Hayırseverlerin desteğiyle 15 bisiklet, kask, dizlik, dirseklik, 15 çift paten, 10 kaykay ve 3 elektrikli scooter aldıklarını belirterek, "Normalde çocukların okulda göremeyecekleri bir şey bu. Çocuklar projeyi ilk duyduklarında inanamadılar ama gördüklerinde çok mutlu oldular. Her bir branş kendi içinde gelişim sağlıyor, vücudunda kendisine göre bir dengesi var, çocuklar bu dönemde gelişme çağında olduğu için bu proje çok önemli." dedi.

Açıcı, projenin diğer okullar için rol model olabileceğini işaret ederek, "Bütün okullar bu projeyi uygulayabilirler. Hayalim, okulun bahçesinde aynı anda tüm malzemeleri kullanan mutlu ve cıvıldayan çocukların bir arada olmasıydı ve bunu da projemizle başardığımı düşünüyorum. Çocuklar okulda mutluysa projemiz başarılı olmuş demektir. Diğer okullara da tavsiye ediyorum. Çocuklar böylelikle hem sosyalleşiyorlar, arkadaşlıkları gelişiyor hem de maddi açıdan ailesinin alamayacağı şeyleri okulda görerek kendisini geliştiriyor." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Bilici de proje kapsamında alınan spor malzemelerini artırmayı planladıklarını belirterek, "Günümüzde de en fazla kullanılan spor ve ulaşım araçları olarak bisiklet, kay kay, paten ve scooter gibi malzemeleri görmekteyiz. Çocuklarımız proje kapsamında beden eğitimi dersine çok fazla ilgi duyarak, artık okulu da daha fazla sevmeye başladılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Projenin Türkiye'deki bir çok okula örnek teşkil ettiğini ifade eden okul Müdürü Kamil Kahveci ise amaçlarının çocukların okula koşarak gelmesini sağlamak olduğunu söyledi.

6. sınıf öğrencilerinden Muhammet Ali Demir de bisiklet sürmeyi okulda öğrendiğini dile getirerek, projenin her okulda uygulanması gerektiğini söyledi.

Hilal Susuz ise projeyle kay kay sürmesini öğrendiğini dile getirerek, "Daha önce kay kaya ayağımı bile sürmemiştim, burada öğrendim. Pateni de burada öğrendim. Çok güzel bir proje bizde çok seviyoruz. Beden eğitimi dersini dört gözle bekliyoruz." dedi.

Susuz, dersler dolayısıyla oluşan streslerini spor aletleriyle attıklarını ifade ederek, fiziksel hareketlerini de geliştirdiklerini belirtti.

