Bedirhan bebeğin adının yaşatıldığı üs bölgesinde teröristlere geçit verilmiyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 10 aylık Bedirhan Mustafa'nın adının yaşatıldığı üs bölgesinde fedakarca görev yapan güvenlik güçleri, teröristlere geçit vermiyor.

Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi'nde görevli Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret eden ve dönüş yolunda, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda annesiyle şehit olan 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adının verildiği "Şehit Bebek M. Bedirhan Üs Bölgesi"nde görevli güvenlik güçleri, dosta güven, düşmana korku salıyor.

Şehit bebeğin babasının daha önce görev yaptığı 2 bin 608 rakımlı üs bölgesinde de PKK'ya karşı başarılı operasyonlar düzenleyen jandarma, özel harekat polisi ve güvenlik korucuları, yerli ve milli silahlarla tam donanımlı ekipmanların desteğiyle 7 gün 24 saat nöbet tutarak teröristlere göz açtırmıyor.

Teröristlerin faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla sınır bölgelerindeki yüksek rakımlı tepelere yapılan üs bölgelerinde, geçiş güzergahlarını kontrol altında tutan güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonlarla huzur ve güven ortamını bozmak için masum insanları hedef alan terör örgütüne ağır kayıplar verdiriyor.