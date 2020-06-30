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Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri ölü ele geçirildi

ANKARA HABERLERİ  | 30.06.2020 10:56 | Son Güncelleme

Hakkari Yüksekova kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, 500 bin lira ödülle gri listede aranan "Partizan" kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlenen ve gri listede yer alan terörist "Partizan" kod adlı Adil Akyürek'in ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu "Partizan" kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi.

Ölü ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlendi.

Teröristle, bir RPG-7 roketatar, bir M-16 piyade tüfeği, 5 şarjör, 1 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 1 termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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