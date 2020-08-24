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BEE'O Propolis'ten yeni propolisli güneş kremleri

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.08.2020 12:44 | Son Güncelleme

BEE'O Propolis’in geliştirdiği kremler arasında "BEE’O Apicare Yüz Güneş Kremi, BEE’O Apicare Vücut Güneş Kremi, BEE’O Apicare Çocuk Güneş Kremi ve BEE’O Apicare Güneş Sonrası Losyonu" bulunuyor

İSTANBUL (AA) - Cilt sağlığı için doğal çözüm arayanlara özel bir güneş serisi geliştiren BEE'O Propolis, arı ürünlerini tamamen doğal bileşenler ile buluşturarak yeni güneş serisi ürünlerini hazırladı.

BEE'O Propolis açıklamasına göre, geliştirdiği inovasyon ödüllü, patentli özütleme yöntemiyle ve yaptığı projeler ile ulusal ve uluslararası arenada 33 farklı ödül alan şirket, doğal mineral filtreli güneş kremlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Açıklamaya göre, sıcakların kendisini hissettirdiği ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele edilen bu günlerde, D vitamini açısından güneşlenmek oldukça önemli. Ama güneşten korunmayı da ihmal etmemek gerekiyor. Cilt bakım ürünleri de ciltten emildiği için onlarında doğal olması da son derece önemli olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda, BEE’O Propolis, cilt sağlığı için doğal çözüm arayanlara özel bir güneş serisi geliştirdi.

Şirket arı ürünlerini tamamen doğal bileşenler ile buluşturarak yeni güneş serisi ürünlerini hazırladı. Ürünlerin içeriğinde bulunan, propolis, çinko, zeytinyağı ve aleo vera ile cildi beslerken, kullanıcılarına hem güneşten koruma hem de doğal içerik ile nemlendirme ve bakım sunuyor.

BEE'O Propolis’in geliştirdiği kremler arasında "BEE’O Apicare Yüz Güneş Kremi, BEE’O Apicare Vücut Güneş Kremi, BEE’O Apicare Çocuk Güneş Kremi ve BEE’O Apicare Güneş Sonrası Losyonu" bulunuyor.

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