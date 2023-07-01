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Behzat Uygur kardeşleriyle bir araya geldi! Aralarındaki inanılmaz benzerlik sosyal medyada gündem oldu

01.07.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler olarak tanınan ünlü isimler diğer iki kardeşiyle bir araya geldi. 90'lı yıllara damgasını vuran Şahane Pazar yarışmasıyla milyonların gönlüne taht kuran Uygur kardeşler, merhum oyuncu Nejat Uygur'un oğullarıdır. Behzat Uygur'un Twitter hesabında kardeşleriyle beraber verdiği bayram pozunu paylaştı. 4 kardeşin inanılmaz benzerliğini görenler şaşkına döndü.

Behzat Uygur kardeşleriyle bir araya geldi! Aralarındaki inanılmaz benzerlik sosyal medyada gündem oldu

Beraber sundukları yarışma programıyla hafızalara kazınan Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler şimdilerde "Hey Gidi Günler" adlı komedi oyununda sahne alıyorlar. Ahmet, Süheyl, Süha, Kemal, Behzat Uygur kardeşler bayramda bir araya gelerek poz verdi. Kardeşlerin birbirinin kopyası gibi olması sosyal medyanın diline düştü.

Behzat Uygur kardeşleriyle çekidlikleri bayram pozunu, "2023 kardeşler fotoğrafını çektik. hunharca yorumlarınızı bekliyoruz" notuyla Twitter hesabında yayınladı.

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Uygur kardeşlerin arasındaki inanılmaz benzerlik dikkatlerden kaçmadı.

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Sosyal medyanın diline düşen bu paylaşımına sıra dışı yorumlar geldi.

İşte o yorumlardan bazıları;

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Behzat Uygur Nejat Uygur Süheyl Uygur

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