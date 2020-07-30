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Bekçi adayları Kızılay’ın iyilik kervanına katıldı

ADANA HABERLERİ  | 30.07.2020 09:38 | Son Güncelleme

Önce kış mevsimi, ardından korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azalması nedeniyle kan bağışı seferberliği başlatan Kızılay’ın iyilik kervanına polis okulu müdürü Naim Cengiz öncülüğündeki bekçi adayları da katıldı.Kızılay’ın azalan kan stoklarının doldurulmasına destek veren bekçi adayları, hiç tanımadıkları insanlara iyilik yapmanın manevi huzurunu yaşadılar.Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, “Bilmedikleri ve tanımadıkları insanlarımıza şifa bekleyen kardeşlerimize kan bağış yaparak iyiliği bulaştıran genç bekçi adaylarımızı tebrik ediyoruz.

Bekçi adayları Kızılay’ın iyilik kervanına katıldı

Önce kış mevsimi, ardından korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azalması nedeniyle kan bağışı seferberliği başlatan Kızılay’ın iyilik kervanına polis okulu müdürü Naim Cengiz öncülüğündeki bekçi adayları da katıldı.
Kızılay’ın azalan kan stoklarının doldurulmasına destek veren bekçi adayları, hiç tanımadıkları insanlara iyilik yapmanın manevi huzurunu yaşadılar.
Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, “Bilmedikleri ve tanımadıkları insanlarımıza şifa bekleyen kardeşlerimize kan bağış yaparak iyiliği bulaştıran genç bekçi adaylarımızı tebrik ediyoruz. Her zaman engin desteklerini yanımızda hissettiğimiz Kızılay dostu değerli Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Naim Cengiz beye de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Naim Cengiz ise, “Kızılay milletimizin iyilik eli olarak hem ülkemizde hem dünyada mağdurlara mazlumlara dokunan önemli bir kurumumuzdur. Bizler de her zaman kan bağışı, kök hücre bağışı ve diğer desteklerimizle Kızılay’ın yanında olmayı bir yurttaş görev olarak biliyoruz” diye konuştu.

Bekçi adayları Kızılay’ın iyilik kervanına katıldı

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