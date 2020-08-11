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Bekçilik yaptığı portakal bahçesinde ölü bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 11.08.2020 17:37 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşlı bir adam bekçilik yaptığı portakal bahçesinde ölü bulundu.Olay Kuyulu Mahallesi mevkiinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşlı bir adam bekçilik yaptığı portakal bahçesinde ölü bulundu.
Olay Kuyulu Mahallesi mevkiinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Bulvarı yakınında bulunan portakal bahçesinde bekçilik yapan Halil İbrahim Coşkun (89) yakınları tarafından yerde hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın kalp rahatsızlığı bulunduğu, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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