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Bekir Coşkun’un ilk heykeli Buca’ya

İZMİR HABERLERİ  | 24.12.2020 10:45 | Son Güncelleme

Yeni yapılan 4 bin metrekarelik parka gazeteci Bekir Coşkun’un adını veren Buca Belediyesi, inşa edilecek Bekir Coşkun heykeliyle de hayatını kaybeden gazetecinin adını yaşatacak.Buca Belediyesi, aralık ayı meclis toplantısında oybirliğiyle Menderes Mahallesi’nde yapımı süren dev parka hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun’un adının verilmesini kararlaştırdı.

Yeni yapılan 4 bin metrekarelik parka gazeteci Bekir Coşkun’un adını veren Buca Belediyesi, inşa edilecek Bekir Coşkun heykeliyle de hayatını kaybeden gazetecinin adını yaşatacak.
Buca Belediyesi, aralık ayı meclis toplantısında oybirliğiyle Menderes Mahallesi’nde yapımı süren dev parka hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun’un adının verilmesini kararlaştırdı. Belediye, aynı zamanda parkın içine Coşkun’un heykelinin de yapılması için proje hazırladı. Bekir Coşkun’un heykelinin yapımı için heykeltıraş Derya Ersoy, Ali Yaldır ve Zafer Dağdeviren çalışma başlattı. Kaidesiz haliyle yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olacak heykelde, Bekir Coşkun’un bir sohbet sırasında gülümseyerek durduğu hali tasvir edildi.
Bekir Coşkun’un ilk heykelini yapmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade eden heykeltıraş Derya Ersoy, “Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bekir Coşkun’un heykelini yapmamız için bizlere ulaştı. Tasarımlarımızı hazırladık. Bekir Coşkun’u en sıcak haliyle anlatan bir çalışma yapmayı kararlaştırdık. Bekir Coşkun’un ifadesini ve iç ruhunu anlatan bir eser olması için çalışıyoruz. Onun sıcak gülüşünü anlatmaya çalışacağız. Heykelin yanında bir sehpa, not defteri ve kalemi yer alacak. Kendimizi böyle bir çalışmada gördüğümüz için çok şanslı hissediyoruz. Bekir Coşkun gibi bir gazetecinin ilk heykelini yapmak bize nasip oldu” diye konuştu.

Buca’ya nefes aldıracak dev park
Öte yandan, Buca Belediyesi Bekir Coşkun Parkı’nın yapım çalışmalarına hız kattı. Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında Menderes Mahallesi’nde yer alan 4 bin metrekarelik arazide zemin düzeltme çalışmalarının ardından yürüyüş ve araç yollarıyla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. Peyzaj düzenlemesinin ardından montajların yapılmasıyla park kullanıma hazır hale gelecek. Kente nefes aldıracak proje kapsamında yürüyüş yolu, oturma alanları, oyun alanı, spor alanı yer alacak. Parkın 2021’in ilk döneminde açılması planlanıyor.

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