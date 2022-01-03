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  4. Beklenen ayrılık çok yakın! G.Saray'ın kapısını Kerem için çaldılar

Beklenen ayrılık çok yakın! G.Saray'ın kapısını Kerem için çaldılar

03.01.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla takımın parlayan yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu için sarı-kırmızılıların kapısını Avrupa kulüpleri çalmaya başladı. Bundesliga ekibi Wolfsburg, milli futbolcu için resmi teklifte bulundu. Stuttgart ve Hoffenheim'ın da 23 yaşındaki yıldıza ilgisi olduğu bilinirken, Galatasaray 15 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyecek.

Beklenen ayrılık çok yakın! G.Saray'ın kapısını Kerem için çaldılar
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray ve A Milli Takım formasıyla sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu için ilk resmi teklif geldi.

SÖZLEŞMESİ 2026 YILINDA BİTİYOR

kıkıkı

Akşam'ın haberine göre, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çalan ilk kulüp oldu. Stuttgart ve Hoffenheim de Kerem ile yakından ilgilenen diğer Bundesliga ekipleri. Sarı-kırmızılı Yönetim, genç oyuncu için 15 milyon euronun üzerinde gelecek tekliflerin değerlendirmeye alacak. Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu
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