Beklenen ayrılık çok yakın! G.Saray'ın kapısını Kerem için çaldılar

Galatasaray ve A Milli Takım formasıyla sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu için ilk resmi teklif geldi.
Akşam'ın haberine göre, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çalan ilk kulüp oldu. Stuttgart ve Hoffenheim de Kerem ile yakından ilgilenen diğer Bundesliga ekipleri. Sarı-kırmızılı Yönetim, genç oyuncu için 15 milyon euronun üzerinde gelecek tekliflerin değerlendirmeye alacak. Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.
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