Beklenen ayrılık çok yakın! G.Saray'ın kapısını Kerem için çaldılar

Galatasaray ve A Milli Takım formasıyla sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu için ilk resmi teklif geldi.

SÖZLEŞMESİ 2026 YILINDA BİTİYOR

Akşam'ın haberine göre, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çalan ilk kulüp oldu. Stuttgart ve Hoffenheim de Kerem ile yakından ilgilenen diğer Bundesliga ekipleri. Sarı-kırmızılı Yönetim, genç oyuncu için 15 milyon euronun üzerinde gelecek tekliflerin değerlendirmeye alacak. Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

