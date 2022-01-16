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  4. Beklenen oldu! Dünyaca ünlü teknik direktör 6 ayda kovuldu

Beklenen oldu! Dünyaca ünlü teknik direktör 6 ayda kovuldu

16.01.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da kötü gidişin ardından teknik direktör Rafael Benitez'in görevine son verildi. İspanyol çalıştırıcı, Haziran 2021'de Carlo Ancelotti'nin yerine göreve gelmiş ve kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Beklenen oldu! Dünyaca ünlü teknik direktör 6 ayda kovuldu

Everton'da Rafael Benitez dönemi çabuk bitti. Kulüpten yapılan açıklamada, Haziran 2021'de Everton'a katılan Benitez'in, görevine son verildiği ve yeni teknik direktörün kısa zaman içinde açıklanacağı belirtildi.

13 MAÇTA YALNIZCA 1 GALİBİYET

Norwich City'ye dün 2-1 yenilen Everton, son 13 Premier Lig maçından sadece birini kazandı ve küme düşme hattının altı puan üzerinde 15. sırada yer alıyor. Geçen haziran ayında, İtalyan Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük görevi için Benitez ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

LIVERPOOL'LA ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI KALDIRDI

Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran 61 yaşındaki Benitez, Everton'dan önce Çin'in Dalian ekibinde görev yapmıştı. Liverpool ile 2005'te UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanyol teknik direktör, 2013'te ise Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı. Öte yandan Benitez, tarihte hem Liverpool hem de Everton'da görev alan ikinci teknik direktör olmuştu. Daha önce 1890'lı yıllarda William Edward Barclay, aralarında büyük rekabet olan aynı şehrin takımları Liverpool ve Everton'ı çalıştırmıştı.

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