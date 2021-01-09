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Belde halkı evi yanan aile için seferber oldu

09.01.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Belde halkı evi yanan aile için seferber oldu

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evi tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen aile için belde halkı yardım kampanyası başlattı.Ermenek Kaymakamlığı ve Kazancı Belediyesi desteği ile Kazancı Kalkındırma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evi tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen aile için belde halkı yardım kampanyası başlattı.
Ermenek Kaymakamlığı ve Kazancı Belediyesi desteği ile Kazancı Kalkındırma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla yardım kampanyası başlatıldı. Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere beldemiz sakinlerinden Şevket Köksoy ailesine ait ev, çıkan yangında tamamen yanmıştır. Tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Bizler belde halkı olarak bu zor günlerde bir dayanışma örneği göstererek bu hemşehrimizin evini yeniden inşa etmek, acil ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için bir komisyon oluşturarak Kazancı Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği çatısı altında bir yardım kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Amacımız, Kazancı Belediyesi ve Ermenek Kaymakamlığı ile koordineli olarak tüm halkımızın katkılarıyla, maliyeti ancak birlikte başarılabilecek olan bu masrafları karşılamaktır. Hemşehrilerimizin ve halkımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. İlerleyen günlerde derneğimize bu konuda yardımcı olan şahısların isimleri, miktar belirtilmeden aralıklı olarak internet sitemizden ve sosyal medyadan paylaşılacağını, ayriyeten yardım kampanyasına yapılan katkı miktarları ve giderleri şeffaf bir şekilde aynı kanalla sizlerle paylaşılacaktır” denildi.

Belde halkı evi yanan aile için seferber oldu

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