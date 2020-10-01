YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Belediye Başkan Vekili Aslan korona virüs denetimlerine katıldı

Belediye Başkan Vekili Aslan korona virüs denetimlerine katıldı

VAN HABERLERİ  | 01.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, korona virüs önlemleri kapsamında ilçede yapılan kapsamlı denetimlere katılmaya devam ediyor.İçişleri Bakanlığı kent genelindeki şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kahvehane ile kıraathane, kafeterya, kasap, berber, AVM, kuaför ve güzellik merkezi gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla denetimler yapılması için bütün valiliklere 30 Eylül’de kapsamlı bir genelge daha gönderdi.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, korona virüs önlemleri kapsamında ilçede yapılan kapsamlı denetimlere katılmaya devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı kent genelindeki şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kahvehane ile kıraathane, kafeterya, kasap, berber, AVM, kuaför ve güzellik merkezi gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla denetimler yapılması için bütün valiliklere 30 Eylül’de kapsamlı bir genelge daha gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi istenildi. Yine denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiği ifade edildi. Genelgede hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için ise birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilebileceği açıklanarak, halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edenler için de il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek cezaların mülki idare amirlerince uygulanabileceği belirtildi.
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da, genelge kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İpekyolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü, mahalle muhtarları ve zabıta ekipleriyle birlikte Serhat Mahallesi Timurpaşa Sokak’taki işletmeleri denetledi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, işletmelerin kurallara azami derece uyması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalılar. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi İpekyolu ilçemizde de gün boyu denetim yapacağız. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır" dedi.
Yine genelge kapsamında içerisinde birçok meslek örgütünden temsilcinin bulunduğu 6 farklı ekibin ilçenin birçok mahalle, cadde ve sokağında denetimleri sürdürdüğü ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
İzmir Büyükşehir Belediyespor’da eski yönetim yeniden seçildi
İzmir Büyükşehir Belediyespor’da eski yönetim yeniden seçildi
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Ak Çözüm Merkezi vatandaşın ilgi odağı oldu
Ak Çözüm Merkezi vatandaşın ilgi odağı oldu

Van Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
04:34
Sabah
05:55
Öğle
12:01
İkindi
15:20
Akşam
17:57
Yatsı
19:13

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Kaya Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Yaşam Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Kartal Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Freni boşalan kamyon yan yattı: 1 yaralı
Freni boşalan kamyon yan yattı: 1 yaralı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
AK Parti’li Arvas: “Önce millet ve memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ediyoruz”
AK Parti’li Arvas: “Önce millet ve memleket şiarıyla tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ediyoruz”
Dinar'daki kavgada ölen inşaat işçisi Van'da toprağa verildi
Dinar'daki kavgada ölen inşaat işçisi Van'da toprağa verildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.