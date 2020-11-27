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Belediye Başkanı Ekicioğlu: “Gelir, gider arasında denge oluştu”

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 27.11.2020 16:34 | Son Güncelleme

gider arasında denge oluştuğunu söyledi.Ekicioğlu, Belediye Meclis üyelerine yaptığı bilgilendirmede 2020 yılı bütçesinin yüzde 75’inin gerçekleştiğini ve bu gerçekleşmesinin de pandemi koşullarına rağmen olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Ekicioğlu: “Gelir, gider arasında denge oluştu”

gider arasında denge oluştuğunu söyledi.
Ekicioğlu, Belediye Meclis üyelerine yaptığı bilgilendirmede 2020 yılı bütçesinin yüzde 75’inin gerçekleştiğini ve bu gerçekleşmesinin de pandemi koşullarına rağmen olduğunu belirtti. Yüzde 75 bütçe gerçekleşmesinde gayri menkul satımının da olmadığını anlatan Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Yeni yıla kadar geçmiş yılların oranını yakalayacak gibiyiz. 270 bin liralık bütçeyi yakalayabilir miyiz diye sorduğumda 210 bin lira gerçekleştireceğimizi öğrendim. Bu zor koşullarda bu büyük başarı” dedi.
Vatandaşa yaşanılan bu sürecin tepki olarak aktarılmadığını anlatan Ekicioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Pandemi koşulları nedeniyle de vatandaşı hiç zorlamadık. Vatandaşlarımız da duyarlı davrandı. Göreve geldiğimizde 34 milyon civarında faiz ödeniyordu. 26 milyon ödendi geçen yıl bu yılda 20 milyon faiz giderlerimiz var. Faiz oranlarında ciddi oranda karımız oldu. 34 milyondan 20 milyon faiz ödemesine gelince rahatladık. Geldiğimizde belediye aylık 3 milyon açık veriyordu. Giderimiz 16 milyonsa gelirimiz 12-13 milyon oluyordu. Şuan ise yaklaşık 25 milyon civarında denge kuruldu. Aradaki farkı da kendi yatırımımızda kullanıyoruz.”

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