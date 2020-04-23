YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Belediye başkanı görevini, makam koltuğunu evine taşıdığı öğrenciye devretti

Belediye başkanı görevini, makam koltuğunu evine taşıdığı öğrenciye devretti

VAN HABERLERİ  | 23.04.2020 11:40 | Son Güncelleme

Belediye başkanı görevini, makam koltuğunu evine taşıdığı öğrenciye devretti

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu evine taşıdığı öğrenciye devretti.

Vanlı çocuklar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutluyor.

Edremit Belediye Başkanı Say da her yıl 23 Nisan'da makam koltuklarının çocuklara devredilmesi geleneğini sürdürmek için etkinlik düzenledi.

Makam koltuğunu 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Zeynep Runem Parin'in yaşadığı eve taşıyan Say, öğrenciye makam koltuğunu devrederek bir günlüğüne başkanlık yapmasını sağladı.

Eve getirilen makam koltuğuna oturan minik öğrencinin ilk icraatı, "Alo 153" hattını arayarak sokak hayvanları için yem talebinde bulunan vatandaşa dönüş yapmak oldu.

Daha sonra ilçeye dair projelerle ilgili bilgi almak amacıyla birim müdürleriyle telekonferansla toplantı yapan Parin, Mazlum Karahan isimli vatandaşın şikayetinin giderilmesi için talimat verdi.

Bir günlük de olsa başkanlık koltuğuna oturmaktan duyduğu mutluluğunu dile getiren Parin, makam koltuğunu eve getirerek kendisine devreden Başkan Say'a teşekkür etti.

Say ise öğrencilerin bu anlamlı günde koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamamasının, 23 Nisan'ın kutlanmayacağı anlamına gelmediğini belirterek, "Biz bugün ilçemizde oturan 6 yaşındaki Runem Parin'in misafiriyiz. Temsili de olsa Parin, Edremit Belediye Başkanlığını yürüttü. Sahadan gelen Çevre Koruma Müdürlüğümüzü de ilgilendiren bir hayvanseverimizin talebini alıp ilgili müdürlüğümüze iletti. Bu çalışmasından dolayı öğrencimizi kutluyoruz. Tüm hemşerilerimizin bayramını kutluyoruz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Edremit İsmail Say makam koltuğu Van

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Van Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:12
Öğle
12:10
İkindi
15:54
Akşam
18:57
Yatsı
20:21

Van Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Akay Eczanesi
Ipekyolu
Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahte seyahat belgeleriyle otobüsle Van'a gelen 22 kişi yakalandı

Sahte seyahat belgeleriyle otobüsle Van'a gelen 22 kişi yakalandı

Kamyonet dereye uçtu: 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kamyonet dereye uçtu: 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Edremit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Edremit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Van’daki Noterler dezenfekte edildi

Van’daki Noterler dezenfekte edildi

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.