Belediye başkanı görevini, makam koltuğunu evine taşıdığı öğrenciye devretti

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu evine taşıdığı öğrenciye devretti.

Vanlı çocuklar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutluyor.

Edremit Belediye Başkanı Say da her yıl 23 Nisan'da makam koltuklarının çocuklara devredilmesi geleneğini sürdürmek için etkinlik düzenledi.

Makam koltuğunu 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Zeynep Runem Parin'in yaşadığı eve taşıyan Say, öğrenciye makam koltuğunu devrederek bir günlüğüne başkanlık yapmasını sağladı.

Eve getirilen makam koltuğuna oturan minik öğrencinin ilk icraatı, "Alo 153" hattını arayarak sokak hayvanları için yem talebinde bulunan vatandaşa dönüş yapmak oldu.

Daha sonra ilçeye dair projelerle ilgili bilgi almak amacıyla birim müdürleriyle telekonferansla toplantı yapan Parin, Mazlum Karahan isimli vatandaşın şikayetinin giderilmesi için talimat verdi.

Bir günlük de olsa başkanlık koltuğuna oturmaktan duyduğu mutluluğunu dile getiren Parin, makam koltuğunu eve getirerek kendisine devreden Başkan Say'a teşekkür etti.