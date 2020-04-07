YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Belediye Başkanı Rasim Arı’dan Berat Kandili mesajı

Belediye Başkanı Rasim Arı’dan Berat Kandili mesajı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 07.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm İslam âleminin ve hemşerilerinin kandilini tebrik etti.Belediye Başkanı Rasim Arı, yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı, ‘On Bir Ayın Sultanı Ramazan’ ayının müjdecisi olan ve İslam dünyası için büyük önem taşıyan Berat kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Berat Kandili’nin İslam alemine arınmanın ve affın kapılarını açan, mübarek gecelerden biri olduğunu ifade eden Arı, "Müslümanların ibadet ve dualarıyla maneviyatlarını daha da güçlendirdiği kandil geceleri; bizlerin birlik ve beraberliğini de artırarak birbirimize yakınlaşmamızı sağlar." dedi.Ülke olarak birlik ve beraberliğine en çok ihtiyaç duyulan bir süreçten geçtiklerini belirten Başkan Arı mesajında şu ifadelere yer verdi;“Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kâinata karşı affedici ve yapıcı olmayı öğretir.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm İslam âleminin ve hemşerilerinin kandilini tebrik etti.
Belediye Başkanı Rasim Arı, yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı, ‘On Bir Ayın Sultanı Ramazan’ ayının müjdecisi olan ve İslam dünyası için büyük önem taşıyan Berat kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Berat Kandili’nin İslam alemine arınmanın ve affın kapılarını açan, mübarek gecelerden biri olduğunu ifade eden Arı, "Müslümanların ibadet ve dualarıyla maneviyatlarını daha da güçlendirdiği kandil geceleri; bizlerin birlik ve beraberliğini de artırarak birbirimize yakınlaşmamızı sağlar." dedi.
Ülke olarak birlik ve beraberliğine en çok ihtiyaç duyulan bir süreçten geçtiklerini belirten Başkan Arı mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kâinata karşı affedici ve yapıcı olmayı öğretir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlıkları bitirme, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Berat Kandili vesilesi ile dünyanın koşuşturması içerisinde geçen hayatımızı yeniden gözden geçirme imkânı bulacağız. Kendimizi sorgulayacağımız bu mübarek gece, bizlerin gönül dünyasını temizlemek için de güzel bir fırsat sunacak. Bu anlamda manevi feyziyle gönüllerimizi aydınlatan nadir gecelerden biri olan Berat Kandili’nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlı olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor, tüm vatandaşlarımızın kandilini tebrik ediyorum. Berat Kandili’nin tüm dünyaya ve İslam âlemine barış, huzur, sağlık ve refah getirmesini diliyorum.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Can sıkıntısı insana neler yaptırır! Can sıkıntısı insana neler yaptırır!
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

Başkan Ataç’tan berat kandili mesajı

Başkan Ataç’tan berat kandili mesajı

Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası

Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Giresun İl Pandemi Kurulu toplandı

Giresun İl Pandemi Kurulu toplandı

Nevşehir Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:45
Sabah
06:10
Öğle
12:48
İkindi
16:25
Akşam
19:17
Yatsı
20:36

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Açıkgöz Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.