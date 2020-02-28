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Belediye Başkanı Rasim Arı’dan şehitler için taziye mesajı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 28.02.2020 15:02 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Suriye’de Türk askerlerine yönelik düzenlenen hain saldırı sonrasında şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz için taziye mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı’dan şehitler için taziye mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Suriye’de Türk askerlerine yönelik düzenlenen hain saldırı sonrasında şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz için taziye mesajı yayımladı. Arı, “Aziz milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır.” dedi.
Başkan Arı mesajında, İdlib’deki Esad rejiminin düzenlediği alçak saldırı sonrası 33 askerimizin şehit olmasından duyduğu üzüntüyü belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için canını hiçe sayarak kahramanca çarpışan tüm vatan evlatlarını saygı ve minnetle andığını kaydetti.
Arı, mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi;
"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için gerek ülkemizde gerekse sınırlarımız dışında menfur terör örgütlerine karşı tek vücut olmaya devam edeceğiz. İdlip bölgesinde Kahraman Mehmetçiğimize karşı yapılan saldırıyı nefretle Tel’in ediyorum. Bu hain saldırıda şehadet mertebesine ulaşan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah’dan rahmet , menfur saldırıda yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağolsun.”

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