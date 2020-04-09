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Belediye Başkanı Saklı’dan ücretsiz maske dağıtımı

HAKKARİ HABERLERİ  | 09.04.2020 14:11 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yaya yoğunluğunun yaşandığı caddeleri gezerek vatandaşlara maske dağıtıp sosyal mesafenin korunması noktasında uyarıda bulundu.Şemdinli Belediyesi, korona virüs salgınına karşı önlemlerini sürdürüyor.

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yaya yoğunluğunun yaşandığı caddeleri gezerek vatandaşlara maske dağıtıp sosyal mesafenin korunması noktasında uyarıda bulundu.
Şemdinli Belediyesi, korona virüs salgınına karşı önlemlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Tahir Saklı da beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halis Kayran ile çarşı merkezinde yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda esnafa ve vatandaşlara koruyucu maske dağıttı. Maske dağıtımı esnasında vatandaşları sık sık sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyaran Başkan Saklı, “Pazarlarda, marketlerde, toplu taşıma araçlarında artık maske takmak zorunlu. Vatandaşlarımızdan da zorunlu hallerde dışarı çıktıklarında maske takmalarını özellikle istiyoruz” dedi.

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