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Belediye Başkanı Saklı’nın korona virüs tedavisi devam ediyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.05.2020 17:46 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı’nın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine hastanedeki tedavisi devam ediyor.Dun akşam sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şemdinli Belediye Başkan Tahir Saklı, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini vererek, “Değerli dostlarım, dün akşam yaptırdığımız korona virüs testinin sonuçlarını bugün aldık.

Belediye Başkanı Saklı’nın korona virüs tedavisi devam ediyor

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı’nın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Dun akşam sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şemdinli Belediye Başkan Tahir Saklı, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini vererek, “Değerli dostlarım, dün akşam yaptırdığımız korona virüs testinin sonuçlarını bugün aldık. Test sonucum maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Dostlarımızın dualarını bekliyorum” dedi.
Başkan Saklı’nın Şemdinli Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ederken, Şemdinli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüs vakası görülmesi nedeniyle Beşevler Mahallesi 113. Sokak No: 24/3, Beşevler Mahallesi 113. Sokak No: 24/4 ve Tütünlü köyü Orta Mahallesi ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştı.

Belediye Başkanı Saklı’nın korona virüs tedavisi devam ediyor

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