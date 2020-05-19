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Belediye Başkanı Say’dan Kadir Gecesi mesajı

VAN HABERLERİ  | 19.05.2020 15:48 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kadir Gecesi ile ilgili yayımladığı mesajda, korona virüs salgının bitmesi temennisinde bulundu.Başkan Say, Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen Kadir Gecesi ile ilgili mesajında, “Mübarek Ramazan ayının son günlerini idrak ediyoruz.

Belediye Başkanı Say’dan Kadir Gecesi mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kadir Gecesi ile ilgili yayımladığı mesajda, korona virüs salgının bitmesi temennisinde bulundu.
Başkan Say, Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen Kadir Gecesi ile ilgili mesajında, “Mübarek Ramazan ayının son günlerini idrak ediyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise azaptan kurtuluş olan bu mübarek Ramazan ayında ettiğimiz dualar inşallah İslam coğrafyasına huzur getirir. Yolumuzu aydınlatan, önümüzü görmemizi sağlayan, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hayatımıza düstur edinen müminler olarak, bu mübarek gecede tüm insanlığa tasallut olan korona virüs illetinden de kurtuluşumuza sebepler halk etmesini Yüce Rabbimizden isteyeceğiz. Maddi ve manevi cömert bulunacak, birlikteliğimizi duada buluşturacağız. Sözlerin en güzeli, gönüllerin şifası Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okumanın hazzını yaşayacak ve kurtuluşumuzu dileyeceğiz. Dualarımızın kabul ve makbul olması temennisiyle başta Edremitli ve Vanlı hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.

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