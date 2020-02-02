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Belediye başkanı ve gönüllüler yavru köpekleri elleriyle besledi

AMASYA HABERLERİ  | 02.02.2020 17:31 | Son Güncelleme

Amasya’nın Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile Taşova Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, hayvan barınağını ziyaret edip, yavru köpekleri elleriyle besledi.Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllü gençlerle birlikte köpek barınağını ziyaret etti.

Amasya’nın Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile Taşova Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, hayvan barınağını ziyaret edip, yavru köpekleri elleriyle besledi.
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllü gençlerle birlikte köpek barınağını ziyaret etti. Hem sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sunmak hem de gençlerin sokak hayvanlarına yönelik duyarlılıklarını artırmak amacıyla zaman zaman böyle çalışmalar yaptıklarını dile getiren Öztürk, barınağın asıl yükünü Taşova Belediyesinin çektiğini, belediyenin imkanlarıyla ilçenin tüm sokak köpeklerine sahip çıktığını belirtti. Başkan Öztürk, “Kışın havaların soğumasıyla beraber ortaya çıkan en önemli sorunlardan bir tanesi hayvanların bakımı ve barınma sorunu. Bu bulunduğumuz mekanı resmi olmasa da hayvanlarımız için bir barınak olarak yaptık. Ve köpeklerimizi burada beslemeye, soğuktan onları korumaya yaptığımız kulübelerle gayret ediyoruz. Tabii ki özellikle şehir içinde köpeklere yem veya et verildiği zaman buraya gelmelerinde bir takım sorunlar yaşıyoruz. Daha önce mezbaha alanı olarak kullandığımız mekanı bir anlamda köpeklere tahsis ettik, öyle söyleyebiliriz. Gençlik Merkezimizle ve gençlerle beraber köpeklere yem ve süt vermeye çalıştık. Tabii yavru köpekler olması hasebiyle bakımlarında ve soğuğa karşı barınmaları biraz daha önem arz ediyor. Ve hemen her gün bizim görevli zabıta arkadaşlarımız ve ilgili arkadaşlarımız bu hayvanlarımızı burada yemlemeye ve veya kasaplardan aldığımız et ve kemiklerle beraber hayvanları beslemeye gayret ediyoruz. Kendi eksikliklerimizi bu noktada söylememiz gerekiyor. Bir bakım merkezi kurmak veya hayvan barınağı yapmak itiraf edelim ki küçük belediyeler için zahmetli, zor ve maliyetli bir husustur. Bunu itiraf ediyoruz. Dolayısıyla resmi bir hayvan barınağı olmamakla beraber burada kendi imkanlarımız dahilinde ve arkadaşlarımızın desteğiyle hayvanlara, köpeklerimize sahip çıkmaya, onları yemlemeye ve onları soğuktan barınak yöntemiyle muhafıza etmeye gayret ediyoruz” dedi.

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