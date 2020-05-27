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Belediye Başkanı Yüksel, çat kapı bayram ziyaretlerinde bulundu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 27.05.2020 21:57 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ramazan Bayramı dolayısıyla çat kapı misafirliklerde bulundu.

Tekirdağ’ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ramazan Bayramı dolayısıyla çat kapı misafirliklerde bulundu. Covid-19 salgını nedeniyle Başkan Yüksel sosyal mesafe kuralına uyarak vatandaşların bayramını kutladı.
Her yıl bayramları Ergene halkıyla iç içe geçiren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, bu sene Covid-19 salgını nedeniyle İlçede tüm mahalleleri ziyaret edemese de bazı evlere çat kapı ziyaretlerde bulundu.

“Vatandaşımızın yanındayız”
Çat kapı ziyaret ettiği evler ile cadde ve bahçelerinde oturan genç, yaşlı her kesimden vatandaşla muhabbet eden Belediye Başkanı Yüksel, ziyaret esnasında çocuklarla da yakından ilgilenerek küçüklere çeşitli hediyeler verdi. Yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden aileler Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’e teşekkür etti. Ziyaretler esnasında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yüksel, “Ramazan Bayramı dolayısıyla imkanlar dahilinde vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Her sene Ramazan Bayramımızı vatandaşlarımızla el sıkışarak, kucaklaşarak kutlarken bu sene ne yazık ki salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak halkımızla bayramlaştık” dedi.
Ayrıca Yüksel Ergene Belediyesi tarafından pandemi dönemi içinde Ergene’de ihtiyaç sahibi 50 haneye toplamda 83 vatandaşa yapılan yemek dağıtımı programına da katıldı. Belediye tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımında bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Yüksel, “Ergene’de her zaman vatandaşımızın yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Pandemi dönemi içinde evlerinden çıkamayan yaşlılarımıza, ihtiyaç sahibi ailelerimize sıcak yemek yardımında bulunduk, pandemi döneminin ardından bu hizmetimiz devam edecektir” dedi.

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